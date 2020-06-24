В Щекинском районе найден меч XIV века: как идет его реставрация

Фото музея-заповедника «Куликово Поле».

Пару лет назад в руках ученых музея-заповедника «Куликово поле» оказалась уникальная находка. Меч, вероятнее всего, европейского производства, был найден в Тульской области, в Щекинском районе.

Ученый секретарь Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов:

- Такие мечи появляются в эпоху Куликовской битвы и продолжают существовать в первой половине XIV века. В ходе реставрации на клинке удалось найти следы клейм. Чтобы исследовать состояние находки, выявить скрытые повреждения и следы всечки, меч просветили в Москве в рентгеновских лучах. Расчистка и научное изучение инкрустаций все еще продолжаются. Широкой публике эту находку мы представим в Музейном квартале Тулы, на выставке, посвященной Дмитрию Донскому.

Сохранением и подготовкой к экспонированию уникального оружия занимается заведующий отделом реставрации и консервации фондов Государственного музея-заповедника «Куликово поле», реставратор по металлу высшей категории Виталий Шмелев:

- Более трех месяцев потребовалось на работу с реликвией. В процессе расчистки были обнаружены остатки трех клейм. Мастером той эпохи была выполнена всечка, скорее всего латунной проволокой. Меч значительно изъеден коррозией, и нам важно остановить химическую реакцию, которая все еще может повредить оружие. Для него потребуется индивидуальная витрина с особым режимом хранения.

Меч весит 1232 грамма, его размеры — 101,5 см. Несмотря на свое состояние, он отлично сбалансирован, в том числе и за счет многогранного навершия рукояти.

У реставратора Виталия Шмелева за плечами более 25 лет работы с историческим металлом. Спасение каждого предмета, который оказывается в его руках, проходит в несколько этапов. Для любой находки составляется программа реставрационных работ, и она защищается на реставрационном совете музея.

Находки очищают в ультразвуковой ванне в специальном растворе, при помощи пескоструйной установки, обязательны механическая или ручная обработка щетками и бормашиной, химическая и электрохимическая обработки.

На каждом этапе с предмета аккуратно снимают слои коррозии. Трепетный момент для реставратора — увидеть в ржавом налете блеск родного металла.

Все слои коррозии часто не убирают, иначе предмет будет похож на лунную поверхность, изъеденную кратерами — кавернами. Эти полости при реставрации заполняются полимерными составами. Находка многократно обрабатывается ингибиторами коррозии, замедляющими растравливание металла. По окончании работ экспонаты покрываются специальными составами. За годы работы Виталий Шмелев нашел их оптимальное сочетание.

Напомним, что реставрационный центр Государственного музея-заповедника «Куликово поле» разместился в доме № 1 по улице Металлистов. В тесном соседстве с реставраторами будут работать археологи музея. Сразу после завершения экспедиции или полевого сезона именно сюда будут попадать археологические находки и после первичной реставрации и консервации здесь демонстрироваться публике.

В штате музея-заповедника «Куликово поле» трудятся реставраторы по металлу, керамике, бумаге. Будут в Музейном квартале спасать и органику, которая хорошо сохраняется в почве региона, — предметы из ткани, дерева, кожи.