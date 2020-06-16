новости
новости
Регистрация
В Криволучье забывчивая посетительница супермаркета осталась без телефона

В Криволучье забывчивая посетительница супермаркета осталась без телефона

Оставленный на прилавке гаджет стал добычей 22-летней воровки.

Тульские полицейские установили подозреваемую в краже. По предварительным данным, злоумышленница обратила внимание на оставленный без присмотра в супермаркете мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, хозяйка положила гаджет на прилавок, отвлеклась и забыла про него. Стоявшая неподалёку 22-летняя девушка, недолго думая, похитила аппарат.

Установить личность воровки помогли видеокамеры – неработающая тулячка призналась в содеянном. Мобильный телефон обнаружен и изъят. В отделе полиции «Криволученский» ведётся работа по установлению всех обстоятельств происшествия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:48 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениекражаукрала телефонкража в магазинеполицияУМВД России по Тульской области
Место
ТулаКриволучье

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Слишком много выходных: в 2021 году в России могут сократить новогодние праздники
Слишком много выходных: в 2021 году в России могут сократить новогодние праздники
Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от коронавируса
Роспотребнадзор рассказал, как защитить детей от коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.