В Криволучье забывчивая посетительница супермаркета осталась без телефона

Оставленный на прилавке гаджет стал добычей 22-летней воровки.

Тульские полицейские установили подозреваемую в краже. По предварительным данным, злоумышленница обратила внимание на оставленный без присмотра в супермаркете мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, хозяйка положила гаджет на прилавок, отвлеклась и забыла про него. Стоявшая неподалёку 22-летняя девушка, недолго думая, похитила аппарат.

Установить личность воровки помогли видеокамеры – неработающая тулячка призналась в содеянном. Мобильный телефон обнаружен и изъят. В отделе полиции «Криволученский» ведётся работа по установлению всех обстоятельств происшествия.