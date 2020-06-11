новости
новости
Регистрация
В Тульской области ревнивец убил свою возлюбленную

В Тульской области ревнивец убил свою возлюбленную

Трагедия произошла в поселке Шварцевский.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительной информации, 9 июня 2020 года в квартире одного из домов в поселке Шварцевский Киреевского района между 36-летним мужчиной и его сожительницей произошла серьезная ссора из-за ревности. В ходе скандала ревнивец ударил свою возлюбленную ножом в бедро. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:43 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьКиреевский район
Прочее
убил сожительницууголовное делоревность

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Концерты в России возобновятся не раньше сентября
Концерты в России возобновятся не раньше сентября
В Узловой пьяный водитель на «шестерке» вылетел в кювет и врезался в дерево
В Узловой пьяный водитель на «шестерке» вылетел в кювет и врезался в дерево
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.