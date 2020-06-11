В Тульской области ревнивец убил свою возлюбленную

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По предварительной информации, 9 июня 2020 года в квартире одного из домов в поселке Шварцевский Киреевского района между 36-летним мужчиной и его сожительницей произошла серьезная ссора из-за ревности. В ходе скандала ревнивец ударил свою возлюбленную ножом в бедро. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу.