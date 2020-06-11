В Узловой пьяный водитель на «шестерке» вылетел в кювет и врезался в дерево

Фото УГИБДД по Тульской области.

10 июня в 23.00 в Узловой на улице Октябрьской 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-21063, по предварительной информации, не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (1333 мг/л).

В ДТП пострадала пассажирка авто. С различными травмами ее госпитализировали.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае повторного нарушения водителя ждет уголовное наказание, вплоть до лишения свободы на два года.