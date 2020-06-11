Туляк во время драки случайно убил знакомого
Потерпевший упал и, ударившись головой об асфальт, получил смертельные травмы.
В Центральном районе Тулы следователи регионального СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
В апреле текущего года около дома на улице Тимирязева между обвиняемым и его знакомым произошла драка. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по голове.
Несчастный упал и, ударившись головой об асфальт, получил повреждения, ставшие для него смертельными. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грузит до двух лет лишения свободы.
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