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Туляк во время драки случайно убил знакомого

Туляк во время драки случайно убил знакомого

Потерпевший упал и, ударившись головой об асфальт, получил смертельные травмы.

В Центральном районе Тулы следователи регионального СУ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

В апреле текущего года около дома на улице Тимирязева между обвиняемым и его знакомым произошла драка. В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшему несколько ударов по голове.

Несчастный упал и, ударившись головой об асфальт, получил повреждения, ставшие для него смертельными. Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грузит до двух лет лишения свободы.

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Тулаулица Тимирязева

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