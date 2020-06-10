Житель тульского табора обманывал покупателей через сайт бесплатных объявлений

Кадр с видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, 38-летний представитель цыганского этноса на сайте бесплатных объявлений разместил сообщение о продаже «Лада Приора» и тем, кто написал о желании купить авто предлагал перевести предоплату. После же получения денег он перекрывался и не выходил на связь.

Полицейские изобличили подозреваемого в мошенничестве на 12 500 рублей. Потерпевший перевел «продавцу» деньги на указанный номер телефона, ожидая, что в перспективе завершить сделку купле-продажи автомобиля. Но мошенник перевел деньги на свою карту, обналичил их и перестал выходить на связь, так как не собирался продавать никакую машину.

В отделе полиции «Ленинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ. В рамках расследования полицейские в присутствии понятых и при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии провели обыск по месту жительства подозреваемого. У мужчины обнаружены и изъяты телефонные аппараты и сим-карты, которыми он мог пользоваться при совершении этого и возможных других противоправных деяний. Мероприятия, направленные на выяснение всех деталей незаконной деятельности мужчины, продолжаются.

Если вы тоже пострадали от действия данного гражданина, сообщите об этом в полицию.