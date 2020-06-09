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Тульские налоговики ликвидировали более 2000 недействующих организаций

Тульские налоговики ликвидировали более 2000 недействующих организаций

Сведения об этих компаниях исключены из единого реестра юридических лиц.

Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области за апрель исключила из ЕГРЮЛ 458 организаций. О 408 из них были внесены записи о недостоверности сведений. 47 компаний провели ликвидацию самостоятельно, две из них – в порядке банкротства.

Всего с начала года в Тульской области были ликвидированы 2474 организации. Основанием для принятия такого решения служат недостоверные сведения о юрлице, а также отсутствие операций по счетам и непредставление налоговой отчетности в течение года.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:53 +2
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