Тульские налоговики ликвидировали более 2000 недействующих организаций

Межрайонная ИФНС России № 10 по Тульской области за апрель исключила из ЕГРЮЛ 458 организаций. О 408 из них были внесены записи о недостоверности сведений. 47 компаний провели ликвидацию самостоятельно, две из них – в порядке банкротства.

Всего с начала года в Тульской области были ликвидированы 2474 организации. Основанием для принятия такого решения служат недостоверные сведения о юрлице, а также отсутствие операций по счетам и непредставление налоговой отчетности в течение года.