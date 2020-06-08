Физик из Серпухова прятал дома и в тульском гараже целый арсенал оружия и боеприпасов

Фото oka.fm и discover24.ru.

Всё началось с подмосковного Серпухова, где на днях полицейские задержали научного работника Института инженерной физики. Дома у мужчины были обнаружены незарегистрированные пистолет, два автомата, пулемет другие боеприпасы. Об этом пишет РЕН.

Затем сотрудники полиции решили проверить гараж, принадлежащий отцу исследователя. В гараже, который находится в Туле, они обнаружили тротиловую шашку, гранаты и взрывные устройства.

Следователям предстоит выяснить, откуда у физика и его отца столько незаконного оружия и боеприпасов. По предварительной информации, они могли заниматься его продажей, — пишет discover24.