новости
новости
Регистрация
Жители поселка Дубовка: «В роддоме рухнул потолок – его закрыли. А мы в своих бараках всё живём»

Жители поселка Дубовка: «В роддоме рухнул потолок – его закрыли. А мы в своих бараках всё живём»

Дома, построенные для военнопленных, давно уже исчерпали свой ресурс. Жители много лет добиваются расселения, но результат пока равен нулю.

Бараки на улике Панфилова в Дубовке Узловского района лишь снаружи создают впечатление крепких кирпичных домиков, в которых жить и жить. Но за кладкой в один кирпич спрятано прогнившее деревянное нутро, везде плесень на стенах.

Собственно, с этих бараков и начиналась история Дубовки. Строение, которое сейчас именуется дом №4, было возведено в 1939 году как часть лагеря для военнопленных, окруженного колючей проволокой. В начале же 60-х его стены обложили кирпичом и поселили в этих бараках людей. 

Сейчас бараку больше 80 лет, еще в 2001 году он был признан ветхим с износом в 65% и включен в перечень домов, которые надо расселять. Но по каким-то странным обстоятельствам ни в прошлую программу расселения он не вошел, ни в нынешнюю, притом что проведенная в 2017 году по инициативе жителей экспертиза дома подтвердила его плачевное состояние – почти 77% процентов износа. 

А меж тем в доме действительно опасно находиться: трещины по стенам, местами перекошенный потолок, плесень на стенах, гниющий пол и подмываемый дождями фундамент. Жители небезосновательно опасаются, что каждое утро может стать последним, особенно после проливных дождей, накрывших Узловский район 3 июня. Вода затопила деревянный подъезд, которому почти век.  

Владимир Малофеев

– Когда только заселяли в дом людей, выдавали комнаты с общим санузлом. С годами кто-то уехал, а оставшиеся оформили на себя освобождающиеся комнаты. Так и получились нынешние квартиры. Но условий для жизни тут никаких! Кто смог, соорудил себе душевую и туалет, но такая возможность была далеко не у всех: жилая площадь разная – комнатушки-то небольшие у нас. Но если к таким условиям все привыкли, то вот заваливающийся потолок – уже не шутки. Если дом завалится, кто отвечать будет?

 

В квартире Владимира потолочное перекрытие дало крен, и не маленький. Его хорошо видно над дверью на балкон: над левым углом дверного косяка стена выше, чем над правым. 

С потолков сыплется штукатурка. Роддом в Дубовке из-за этого, кстати, закрыли на экспертизу, а находившихся в стационаре беременных эвакуировали. А тут люди живут:

– В этом доме комната принадлежала моей бабушке. Но я ее отсюда забрала, потому что в таких условиях пожилой человек жить не может. Сейчас мы вынужденно с мужем и двумя детьми – оба инвалиды – живем вместе с моей мамой. По документам у нас есть своя жилплощадь, хотелось бы ею пользоваться, но в таких условиях дети не могут жить, – отмечает Ольга Кривенко.

Пустующие квартиры открывают реальное состояние дома: гнилые деревянные стены и грибок.

Барак №8 на этой же улице хоть и построен немного позже, но ничуть не лучше, чем его старший брат – дом №4. В 2001 году он также значился в списке домов на отселение с износом в 60%.

– Наш дом раньше был больницей для шахтеров, которую построили в 1947 году. А в 1961 году ее переделали под жилой дом – провели перепланировку, обложили кирпичом. Несколько лет назад мы проводили экспертизу дома за свой счет, она показала, что дом аварийный. Но в программу по расселению мы не вошли, – пояснила Галина Дыкова.

Комната, где живет 80-летняя женщина, по факту – парник. Жить в таких условиях опасно для жизни человека, а вот для плесени – самое оно. 

– У нас в доме нет ни газа, ни канализации – в корыте моюсь. Влажность в доме круглый год, обои не держатся, приходится постоянно ремонтировать. Из-за сырости гниют мебель и пол. Зимой холодно – отопление у нас центральное, но трубы старые и постоянно забиваются. Помогите нам, может, хотя бы на склоне лет я смогу пожить в нормальных условиях, – говорит Александра Порфирьевна Шаталина. 

Глава администрации Узловского района прокомментировал ситуацию с аварийными домами:

Николай Терехов

– Проблемы этих двух домов мне знакомы, они оба на данный момент признаны аварийными. Да, к сожалению, в предыдущие две федеральные программы дома №8 и №4 по ул. Панфилова в Дубовке не вошли, потому что были признаны аварийными домами после 1 июля 2017 года.

И это не единственные дома, которые остались не расселеными, – у нас порядка 140 ветхих и аварийных домов. Аналогичная проблема имеется и в других районах Тульской области. В связи с этим по поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе составлен реестр критически аварийного жилья, который нуждается в расселении в первую очередь.

На этот год в связи со сложными экономическими условиями в этом году пока не могу точно сказать, удастся ли решить проблему, но на будущий год будем стараться включить эти дома в программу расселения.

На данный момент можем только предложить жителям, если они опасаются находиться в своих домах,  обращаться в администрацию для предоставления им жилья в маневренном фонде. 

 

Галерея
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 1
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 2
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 3
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 4
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 5
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 6
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 7
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 8
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 9
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 10
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 11
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 12
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 13
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 14
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 15
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 16
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 17
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 18
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 19
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 20
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 21
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 22
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 23
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 24
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 25
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 26
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 27
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 28
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 29
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 30
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 31
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 32
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 33
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 34
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 35
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 36
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 37
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 38
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 39
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 40
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 41
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 42
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 43
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 44
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 45
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 46
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 47
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 48
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 49
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 50
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 51
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 52
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 53
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 54
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 55
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 56
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 57
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 58
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 59
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 60
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 61
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 62
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 63
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 64
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 65
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 66
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 67
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 68
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 69
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 70
Жители Дубовки: После обрушения потолка роддом закрыт, а в ветхих бараках можно жить?, Фото: 71
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварийные дома
Место
Узловский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Странная смерть в Новомосковской больнице: следователи допрашивают медиков
Странная смерть в Новомосковской больнице: следователи допрашивают медиков
Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия: полиция объявила о прекращении розыска
Задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков и оружия: полиция объявила о прекращении розыска
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.