Жители поселка Дубовка: «В роддоме рухнул потолок – его закрыли. А мы в своих бараках всё живём»

Дома, построенные для военнопленных, давно уже исчерпали свой ресурс. Жители много лет добиваются расселения, но результат пока равен нулю.

Бараки на улике Панфилова в Дубовке Узловского района лишь снаружи создают впечатление крепких кирпичных домиков, в которых жить и жить. Но за кладкой в один кирпич спрятано прогнившее деревянное нутро, везде плесень на стенах.

Собственно, с этих бараков и начиналась история Дубовки. Строение, которое сейчас именуется дом №4, было возведено в 1939 году как часть лагеря для военнопленных, окруженного колючей проволокой. В начале же 60-х его стены обложили кирпичом и поселили в этих бараках людей.

Сейчас бараку больше 80 лет, еще в 2001 году он был признан ветхим с износом в 65% и включен в перечень домов, которые надо расселять. Но по каким-то странным обстоятельствам ни в прошлую программу расселения он не вошел, ни в нынешнюю, притом что проведенная в 2017 году по инициативе жителей экспертиза дома подтвердила его плачевное состояние – почти 77% процентов износа.

А меж тем в доме действительно опасно находиться: трещины по стенам, местами перекошенный потолок, плесень на стенах, гниющий пол и подмываемый дождями фундамент. Жители небезосновательно опасаются, что каждое утро может стать последним, особенно после проливных дождей, накрывших Узловский район 3 июня. Вода затопила деревянный подъезд, которому почти век.

Владимир Малофеев – Когда только заселяли в дом людей, выдавали комнаты с общим санузлом. С годами кто-то уехал, а оставшиеся оформили на себя освобождающиеся комнаты. Так и получились нынешние квартиры. Но условий для жизни тут никаких! Кто смог, соорудил себе душевую и туалет, но такая возможность была далеко не у всех: жилая площадь разная – комнатушки-то небольшие у нас. Но если к таким условиям все привыкли, то вот заваливающийся потолок – уже не шутки. Если дом завалится, кто отвечать будет?

В квартире Владимира потолочное перекрытие дало крен, и не маленький. Его хорошо видно над дверью на балкон: над левым углом дверного косяка стена выше, чем над правым.

С потолков сыплется штукатурка. Роддом в Дубовке из-за этого, кстати, закрыли на экспертизу, а находившихся в стационаре беременных эвакуировали. А тут люди живут:

– В этом доме комната принадлежала моей бабушке. Но я ее отсюда забрала, потому что в таких условиях пожилой человек жить не может. Сейчас мы вынужденно с мужем и двумя детьми – оба инвалиды – живем вместе с моей мамой. По документам у нас есть своя жилплощадь, хотелось бы ею пользоваться, но в таких условиях дети не могут жить, – отмечает Ольга Кривенко.

Пустующие квартиры открывают реальное состояние дома: гнилые деревянные стены и грибок.

Барак №8 на этой же улице хоть и построен немного позже, но ничуть не лучше, чем его старший брат – дом №4. В 2001 году он также значился в списке домов на отселение с износом в 60%.

– Наш дом раньше был больницей для шахтеров, которую построили в 1947 году. А в 1961 году ее переделали под жилой дом – провели перепланировку, обложили кирпичом. Несколько лет назад мы проводили экспертизу дома за свой счет, она показала, что дом аварийный. Но в программу по расселению мы не вошли, – пояснила Галина Дыкова.

Комната, где живет 80-летняя женщина, по факту – парник. Жить в таких условиях опасно для жизни человека, а вот для плесени – самое оно.

– У нас в доме нет ни газа, ни канализации – в корыте моюсь. Влажность в доме круглый год, обои не держатся, приходится постоянно ремонтировать. Из-за сырости гниют мебель и пол. Зимой холодно – отопление у нас центральное, но трубы старые и постоянно забиваются. Помогите нам, может, хотя бы на склоне лет я смогу пожить в нормальных условиях, – говорит Александра Порфирьевна Шаталина.

Глава администрации Узловского района прокомментировал ситуацию с аварийными домами: