Тульская полиция готовится к проведению парада Победы и голосованию по поправкам в Конституцию

Фото из архива Myslo.

Эти мероприятия состоятся 24 июня и 1 июля соответственно.

На оперативном совещании правительства Тульской области глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев рассказал, что ведомство подготовило два типа рекомендаций — по организации и подготовке к параду Победы, а также к его проведению.

– Мы в течение сегодняшнего дня дорабатываем документы. До конца дня итоговые варианты будут направлены в комитет по региональной безопасности, — отметил Ломовцев.

Глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин добавил:

– Мы начинаем готовиться к двум крупным общественно-политическим мероприятиям — параду Победы и голосованию по поправкам в Конституцию.

Также Галкин напомнил, что скоро в Туле возобновится чемпионат России по футболу. Кстати, первым домашним соперником «Арсенала» после длительного перерыва станет московский «Спартак».

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что в регионе планируется проведение шествия «Бессмертного полка», но если это позволит сделать эпидобстановка.