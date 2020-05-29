Погода в Туле 30 мая: гроза, дождь с градом и порывистый ветер

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе ожидается облачность с прояснениями. Днем дождь, гроза, местами град (до 13 мм за сутки).

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +11 до +16, днём – до 27 градусов тепла. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.