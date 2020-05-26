«Добро против вируса»: в Тульской области бесплатно раздали 8000 масок

Волонтеры «Мобильных кадров России» раздавали маски на границе Московской и Тульской областей, а также на вокзалах и центральных площадях в городах региона.

Общественная организация «Мобильные кадры России» в эти выходные (23 и 24 мая) провела общественную акцию «Добро против вируса», целью которой является бесплатная раздача медицинских масок нуждающимся жителям регионов России. Инициатором акции стал председатель правления общества Владислав Адельевич Шамин.

Учитывая высокоразвитую филиальную сеть организации (43 федеральных региона, десятки партнеров), а также ее молодежный кадровый резерв (свыше 5000 молодых специалистов), стало возможным аккумулировать ресурсы, вовлечь в акцию нужное количество волонтеров и охватить четыре региона европейской части России, в том числе регионы Тульской и Московской области.

Ребята организовали масштабную раздачу медицинских масок прямо на границе Московской и Тульской областей федеральной автомагистрали ГК «Автодор» М-4 «Дон». Волонтеры встречали каждую машину, предлагая маски и желая доброго пути, и получали в ответ слова благодарности. Многие отмечали, что не так важна маска, сколько сама суть акции – забота о безопасности окружающих.

Акция оказалась очень востребованной, учитывая введенный в большинстве регионов России обязательный масочный режим, многие граждане опасаются заразиться новым вирусом и испытывают нехватку средств индивидуальной защиты, а также боятся второй волны эпидемии.

В городах районов области раздача проводилась в основном на ж/д, автовокзалах и центральных площадях, где социальная дистанция уменьшается и возникают риски распространения вируса, а наличие масок становится критически важным атрибутом каждого. Наиболее активно акция прошла в городах и районах Тульской области, в частности, больше всего масок было роздано в городах: Тула, Щекино, Алексин, Новомосковск, Донской, Кимовск, Киреевск, Богородицк, Узловая, Венев и других.

Жители городов, в свою очередь, выражали большую признательность и благодарность волонтерам организации «Мобильные кадры России» за предоставленные маски. Валерия Никитична, жительница Тулы, не смогла сдержать эмоций:

«Спасибо Вам, дорогие мои! Как приятно, что кто-то так принципиально старается нам помочь! Вы, ребята, настоящие патриоты нашей Родины!»

Итог акции – 8000 розданных защитных масок.

Сотни ребят-волонтеров почувствовали, как важно оказывать помощь людям, тем более в такие непростые для всей страны времена, как важно совершать позитивные поступки, заражая всех вирусом добра.

Эффективный, позитивный тульский пример и опыт масштабируется на другие регионы России, а «Мобильные кадры России» и дальше будут развивать данную деятельность и продолжат акцию «Добро против вируса» в течение ближайших дней и недель. Это очень важно, и, возможно, это и есть настоящий патриотизм.