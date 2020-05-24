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Жительница Тульской области жестоко избила своего ребенка

Жительница Тульской области жестоко избила своего ребенка

Женщина заявила, что малыш ночью справляет естественные нужды в кровать и в туалет не просится. Это ее взбесило.

В Плавский Кризисный центр помощи детям обратились местные жители. Они сообщили, что их сосед — малолетний ребенок — долгое время не показывается на улице, не выходит из дома.

Сотрудники центра выехали на место и увидели шокирующую картину.

- При внешнем осмотре ребенка были обнаружены многочисленные гематомы, шрамы, рубцы на лице, голове, теле, руках, ногах. В беседе с родителями выяснили, что ребенка избивала мать. С ее слов, за то, что ребенок ночью справляет естественные нужды в кровать, в туалет не просится, — цитирует директора центра Любовь Тычинину газета «Плавская новь».

Сообщается, что в настоящее время малыш находится в социально-реабилитационном центре Тулы.

- Эта семья была в 2019 году включена в муниципальный банк данных, как семья, находящаяся в социально опасном положении: родители не исполняли обязанности по воспитанию, содержанию несовершеннолетних детей и отрицательно влияли на их поведение. В отношении данной семьи был разработан и утвержден межведомственный план индивидуально-профилактической работы, — говорит Любовь Тычинина.

Мать признала недопустимость своих действий в отношении ребенка и понесет определенное ей законом наказание.

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