Туляк напал с ножом на жену и угрожал убийством теще

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Как стало известно Myslo, вечером 20 мая в квартире одного из домов в квартале Малые Гончары в Туле произошла бытовая ссора, которая закончилась поножовщиной.

Сначала вооруженный ножом 35-летний мужчина напал на свою жену. Ее доставили в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму, а также резаными ранениями левого бедра, подбородка и уха. Кроме того, чуть позднее в тот же вечер в полицию обратилась 52-летняя мать пострадавшей. Женщина заявила, что зять угрожал ее зарезать.

По предварительной информации, в момент конфликта в квартире находились дети, которые успели спрятаться от разъяренного отца у соседей.

После задержания подозреваемый признался в содеянном. Известно, что ранее мужчина был судим по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

«Сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Проводятся мероприятия по выяснению всех деталей происшествия», — прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Тульской области.