Где в Туле не будет электроэнергии 20 мая
Работы на электросетях пройдут с 12.00 до 19.00.
Специалисты обесточат дома по следующим адресам:
- ул. Водоохранная, 29-36,
- пер. Водоохранный, 3-а, 3-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-а, 1-г, 1-в, 1, 7-а, 9,
- ул. Агеева, 27-а, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 32-а, 33-а, 27-33,
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- пер. Котовского, 1-а, 6-а, 2-10 (чётн.), 1-5 (нечётн.),
- ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 9, 11, 13,
- ул. Циолковского, 62, 55-63 (нечётн.), 24-32 (чётн.),
- ул. Котовского, 1-16,
- ул. Шевченко, 27-37 (нечётн.), 52-в, 54-а, 52-56 (чётн.),
- ул. Лазо, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 69, 71,
- ул. Свободы, 21,
- ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
- ул. Матросова, 11, 13, 17,
- ул. Комарова, 26-34 (чётн.),23-33 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 38-60 (чётн.),
- ул. Комбайновая, 1,
- ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а,
- ул. Радищева, 2-10, 14-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
- ул. 1-я Зеркальная, 1-12,
- ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11,
- ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.),
- ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,
- ул. Р. Люксембург, 8-б,
- ул. 2-я Хомутовка, 2,
- ул. Томпа, 1,
- п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
- п. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
- 12-й пр-д, 61,
- 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23,
- 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
- 21-й пр-д, 1-27,
- 22-й пр-д, 28,
- 25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.),
- 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
- ул. Капитана Громова, 19, 21, 25.
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