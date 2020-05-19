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Где в Туле не будет электроэнергии 20 мая

Где в Туле не будет электроэнергии 20 мая

Работы на электросетях пройдут с 12.00 до 19.00.

Специалисты обесточат дома по следующим адресам:

  • ул. Водоохранная, 29-36,
  • пер. Водоохранный, 3-а, 3-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-а, 1-г, 1-в, 1, 7-а, 9,
  • ул. Агеева, 27-а, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 32-а, 33-а, 27-33,
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • пер. Котовского, 1-а, 6-а, 2-10 (чётн.), 1-5 (нечётн.),
  • ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б, 9, 11, 13,
  • ул. Циолковского, 62, 55-63 (нечётн.), 24-32 (чётн.),
  • ул. Котовского, 1-16,
  • ул. Шевченко, 27-37 (нечётн.), 52-в, 54-а, 52-56 (чётн.),
  • ул. Лазо, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 69, 71,
  • ул. Свободы, 21,
  • ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 11, 13, 17,
  • ул. Комарова, 26-34 (чётн.),23-33 (нечётн.),
  • ул. Кутузова, 38-60 (чётн.),
  • ул. Комбайновая, 1,
  • ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а,
  • ул. Радищева, 2-10, 14-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.),
  • ул. 1-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. 1-я Лучевая, 7, 9, 11,
  • ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.),
  • ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38,
  • ул. Р. Люксембург, 8-б,
  • ул. 2-я Хомутовка, 2,
  • ул. Томпа, 1,
  • п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39,
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24,
  • п. Октябрьский: 8-й пр-д, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 19-й пр-д, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23,
  • 20-й пр-д, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 21-й пр-д, 1-27,
  • 22-й пр-д, 28,
  • 25-й пр-д, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 19, 21, 25.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:55 +3
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