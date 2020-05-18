В Тульской области пропал 59-летний мужчина

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

В Одоевском районе в деревне Окороково пропал 59-летний Александр Любчиков. О его местонахождении ничего неизвестно с 14 мая 2020 года.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, короткая стрижка, серые глаза.

Был одет: коричневая куртка, серые штаны, черные ботинки.

Волонтеры сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего, сообщайте по телефонам 8 (800)700−54−52 или 112, 102, 02.