В Тульской области пропал 59-летний мужчина
Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.
В Одоевском районе в деревне Окороково пропал 59-летний Александр Любчиков. О его местонахождении ничего неизвестно с 14 мая 2020 года.
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, седые волосы, короткая стрижка, серые глаза.
Был одет: коричневая куртка, серые штаны, черные ботинки.
Волонтеры сообщают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если знаете что-либо о местонахождении пропавшего, сообщайте по телефонам 8 (800)700−54−52 или 112, 102, 02.
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