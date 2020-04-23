Фото из архива MySlo
Погода в Туле 24 апреля: до 10 градусов тепла и небольшой дождь
Синоптики прогнозируют переменную облачность и низкое давление.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки).
Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью – от ?2 до +3 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.
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