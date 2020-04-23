новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 24 апреля: до 10 градусов тепла и небольшой дождь
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 24 апреля: до 10 градусов тепла и небольшой дождь

Синоптики прогнозируют переменную облачность и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью – от ?2 до +3 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапрогноз погодыпогода в Тулепогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крупный ночной пожар в Туле: огонь полностью уничтожил двухэтажный дом
Крупный ночной пожар в Туле: огонь полностью уничтожил двухэтажный дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.