Погода в Туле 24 апреля: до 10 градусов тепла и небольшой дождь

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь (до 1 мм за сутки).

Ветер западной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью – от ?2 до +3 градусов, днём – от +5 до +10. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.