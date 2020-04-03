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В Туле разбойник перевёл на свою карту деньги жертвы

В Туле разбойник перевёл на свою карту деньги жертвы

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело.

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, преступление произошло во время застолья. Преступник и жертва вместе распивали спиртное – злоумышленник стал угрожать собутыльнику ножом.

Потерпевший отдал ему 3000 рублей, мобильный телефон и сообщил пароль от онлайн-банка, после чего преступник списал с его счёта 5000 рублей. 22-летний неработающий ранее судимый мужчина был задержан и признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:31 +1
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