В Туле разбойник перевёл на свою карту деньги жертвы

В Туле сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, преступление произошло во время застолья. Преступник и жертва вместе распивали спиртное – злоумышленник стал угрожать собутыльнику ножом.

Потерпевший отдал ему 3000 рублей, мобильный телефон и сообщил пароль от онлайн-банка, после чего преступник списал с его счёта 5000 рублей. 22-летний неработающий ранее судимый мужчина был задержан и признался в содеянном. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».