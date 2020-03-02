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У туляка списали 40 тысяч рублей при попытке пополнить счет на мобильнике
Фото из архива Myslo.

У туляка списали 40 тысяч рублей при попытке пополнить счет на мобильнике

Сотрудники правопорядка устанавливают обстоятельства происшествия.

В полицию обратился житель Пролетарского округа с заявлением о мошенничестве. Мужчина сообщил, что при пополнении счета мобильного телефона с помощью сайта «Все платежи» с его банковской карты списали 40 тысяч 400 рублей. 

По факту преступления стражи порядка проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Полиция напоминает гражданам быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денег на неизвестные номера, банковские карты или расчётные счета.
Необходимо быть предельно внимательными при оплате товаров и услуг через незнакомые сайты. А также предостерегают: не оставляете предоплату за товар через сайты объявлений.

По информации пресс-службы регионального УМВД.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:30 0
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полициямошенничествосписание денег с банковской карты

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