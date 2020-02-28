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На ул. Пузакова в Туле с 16 этажа выпала женщина

На ул. Пузакова в Туле с 16 этажа выпала женщина

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Очевидцы сообщают, что в ночь на 28 февраля рядом с домом № 23 на ул. Пузакова в Туле было обнаружено израненное тело женщины. Судя по жутким повреждениям, пострадавшая скончалась от падения с большой высоты.
 
«Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 00.40. Предполагается, что женщина 1985 года рождения выпала с 16-го этажа. Обстоятельства случившегося устанавливаются», — подтвердили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:58 +4
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