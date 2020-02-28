Тульскую область ждут погодные аномалии в начале марта

Фото из архива Myslo.

По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, Центральный федеральный округ в начале марта ожидают погодные аномалии. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, по его словам, в некоторых областях, в том числе и в Тульской, температура воздуха будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму. При этом отрицательных температур в первые пять дней весны не ожидается.