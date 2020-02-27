Тульская Госавтоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы

С 28 февраля по 1 марта инспекторы будут работать в усиленном режиме. Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан.

Кроме того, в регионе пройдут профилактические рейды с увеличением плотности нарядов ДПС и привлечением максимального количества сотрудников. Особое внимание будет уделяться профилактике пьяного вождения, выездов на встречную полосу и нарушениям правил перевозки юных пассажиров.

тульская госавтоинспекция напоминает

За нетрезвую езду нарушителям грозит штраф на сумму 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. При рецидиве нарушителю придётся заплатить от 200 до 300 тысяч рублей или отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и безучастными – сообщите об этом в дежурные части Госавтоинспекции. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!