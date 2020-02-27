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Тульская Госавтоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы

Тульская Госавтоинспекция перешла на усиленный вариант несения службы

Это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения на территории области.

С 28 февраля по 1 марта инспекторы будут работать в усиленном режиме. Маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам массового скопления граждан. 

Кроме того, в регионе пройдут профилактические рейды с увеличением плотности нарядов ДПС и привлечением максимального количества сотрудников. Особое внимание будет уделяться профилактике пьяного вождения, выездов на встречную полосу и нарушениям правил перевозки юных пассажиров. 

тульская госавтоинспекция напоминает

За нетрезвую езду нарушителям грозит штраф на сумму 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от полутора до двух лет. При рецидиве нарушителю придётся заплатить от 200 до 300 тысяч рублей или отправиться в места лишения свободы на срок до двух лет.

Если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения, не оставайтесь равнодушными и безучастными – сообщите об этом в дежурные части Госавтоинспекции. Ваш звонок может спасти чью-то жизнь!

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02, 
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (трассы М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53, 32-32-54.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 08:55 0
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