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В Суворове Kia Sportage сбил во дворе двух пешеходов
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Суворове Kia Sportage сбил во дворе двух пешеходов

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

25 февраля в 19.10 в Суворове на ул. Садовой 48-летний водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительной информации, двигаясь вдоль дворовой территории в зоне действия знака 5.21 «Жилая зона», сбил пешеходов. 45-летняя женщина и 17-летний парень получили различные травмы.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель автомобиля Kia от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение отказался. В отношении него был составлен соответствующий административный материал.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:48 +1
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