В Суворове Kia Sportage сбил во дворе двух пешеходов

Фото УГИБДД по Тульской области.

25 февраля в 19.10 в Суворове на ул. Садовой 48-летний водитель автомобиля Kia Sportage, по предварительной информации, двигаясь вдоль дворовой территории в зоне действия знака 5.21 «Жилая зона», сбил пешеходов. 45-летняя женщина и 17-летний парень получили различные травмы.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель автомобиля Kia от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение отказался. В отношении него был составлен соответствующий административный материал.