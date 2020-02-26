В Туле проходит полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В региональном полуфинале «Прогулка за пряником» принимают участие 118 конкурсантов из 23 регионов.

В Туле проходит региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства». Этот конкурс является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общенационального союза индустрии гостеприимства. Он организован в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».

Тульская область стала одним из 9 регионов, где с февраля по апрель пройдут полуфиналы конкурса. В региональном полуфинале «Прогулка за пряником» принимают участие 118 конкурсантов из 23 регионов.

- В последние годы мы активно развиваем туриндустрию, повышаем качество сервиса, создаем новые точки притяжения туристов. Нам есть, что показать и чем удивить. Надеюсь, что участники конкурса смогут не только продемонстрировать свои проекты, но и оценить наше гостеприимство,- отметил губернатор Алексей Дюмин.

26 февраля в Тульском кремле состоялась церемония открытия. В ней принял участие первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. От имени Алексея Дюмина он поблагодарил организаторов конкурса за выбор региона в качестве одной из площадок конкурса.

- Мы уделяем особое внимание развитию туристического потенциала региона. Создаем новые точки притяжения, креативные пространства и творческие кластеры, возрождаем исторический центр города Тулы, проводим яркие событийные мероприятия. Эта работа дает результат. В 2019 году в регион впервые приехали более миллиона гостей, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс преследует две цели: во-первых, найти ярких, талантливых, способных людей, которые хотят развивать туризм; во-вторых, поближе узнать страну и увидеть замечательные места.

- Потрясающие изменения происходят в Туле. Город становится краше и привлекательнее. Уверен, что вы так же, как и я, влюбитесь в Тулу и будете сюда приезжать, - подчеркнул Алексей Комиссаров. Также он поблагодарил Алексея Дюмина за организацию полуфинала в регионе.

В течение двух дней конкурсанты представят свои проекты в сфере туризма, а также примут участие во флешмобах и интеллектуальных играх, экскурсиях по достопримечательностям региона.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Заявки на участие в нем подали более 20 000 человек.

Цель проекта – раскрыть потенциал профессионалов, сформировать новые традиции, повысить стандарты сервиса и престиж профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Финал конкурса состоится в апреле. 50 победителей смогут получить наставников из числа лидеров индустрии и представителей органов государственной власти.