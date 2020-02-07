В Донском почти месяц ищут пропавшую 58-летнюю женщину

Ирина Васильевна Антонович ушла из дома 15 января и не вернулась.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» обращаются к жителям Тульской области с просьбой помочь в поисках 58-летней Ирины Васильевны Антонович, которая 15 января ушла из дома в Донском и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Одежда: тёмно-синий пуховик, тёмно-синяя шапка, чёрные брюки. При себе чёрный пакет. Возможна потеря памяти.