В ДТП в Киреевском районе пострадали два человека

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Утром 11 февраля в Киреевском районе Тульской области столкнулись Opel Corsa и ИЖ. ДТП произошло на первом километре автоподъезда к поселку Бородинский от автодороги Щекино – Липки – Киреевск. За рулем первой машины находилась 23-летняя девушка, а второй управлял 34-летний мужчина.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, предполагается, что девушка не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести.