новости
новости
Регистрация
В ДТП в Киреевском районе пострадали два человека
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В ДТП в Киреевском районе пострадали два человека

Причиной лобового столкновения стал выезд на встречку.

Утром 11 февраля в Киреевском районе Тульской области столкнулись Opel Corsa и ИЖ. ДТП произошло на первом километре автоподъезда к поселку Бородинский от автодороги Щекино – Липки – Киреевск. За рулем первой машины находилась 23-летняя девушка, а второй управлял 34-летний мужчина.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, предполагается, что девушка не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести.
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:17 +3
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддвыезд на встречную полосу
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе случайно поймали угонщика
В Щекинском районе случайно поймали угонщика
Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ
Школы Тульской области уйдут на каникулы из-за угрозы гриппа и ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.