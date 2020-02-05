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Погода в Туле 6 февраля: небольшой снег, порывистый ветер, до -6

Погода в Туле 6 февраля: небольшой снег, порывистый ветер, до -6

Синоптики обещают облачность с прояснениями и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Днём небольшой снег (до 1 мм за сутки), на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, днём местами порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -12 до -7 градусов, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
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