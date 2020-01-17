Хирурги Ваныкинской больницы оперируют на новом оборудовании (фото и видео не для слабонервных)

Лапароскопические операции брюшной полости — уже обычная практика, около тысячи таких операций в год проводят и в Ваныкинской больнице.

Недавно туда поступил новый современный эндовидеолапароскопический комплекс. Он позволяет выполнять хирургические операции на органах брюшной полости и забрюшинного пространства в соответствии с современными тенденциями мировой практики.

Виктория Данильченко, заместитель главного врача по хирургии клинической больницы скорой медицинской помощи:

Виктория Данильченко – Новое оборудование позволяет хирургу четко визуализировать патологию и с высокой точностью выполнить операцию. Восстановительный период после лапароскопических вмешательств по сравнению с полостными операциями значительно меньше и менее болезненный. Что немаловажно для пациента — рубец после операции остается совсем небольшой, риск развития спаечного процесса и послеоперационных грыж минимизирован.

По словам Виктории Данильченко, дополнительного обучения персонала для работы с новым комплексом не требуется — все хирурги уже обучены и прошли инструктаж. Новый комплекс импортный, произведен компанией-лидером в производстве медицинских аппаратов. С обслуживанием проблем не возникнет: производитель дает год гарантии, после чего обслуживать комплекс будут в московском представительстве фирмы-производителя.

Комплекс приобретен за счет регионального бюджета.

В хирургическом отделении городской клинической больницы имени Д. Я. Ваныкина ежегодно получают специализированную помощь около 3800 жителей города Тулы и Тульской области, выполняется около 2000 операций, из них порядка 50% – лапароскопическим методом.

В отделение больницы госпитализируют туляков с экстренной и неотложной хирургической патологией органов брюшной полости: это аппендицит, панкреатит, панкреонекроз, непроходимость кишечника, желчекаменная болезнь.

как делают лапароскопическую операцию

Операции на внутренних органах проводят через небольшие (0,5-1,5 см) отверстия. Большие разрезы не нужны. Операцию проводят с помощью лапароскопа — это телескопическая трубка с системой линз и цифровыми матрицами, присоединенная к видеокамере. Лапароскоп оснащен «холодной» лампой, чтобы подсветить органы.

Во время оперативного вмешательства хирург видит внутренности пациента на экране.

В начале операции брюшную полость наполняют углекислым газом, чтобы обеспечить свободное операционное пространство: живот пациента надувается как воздушный шар. Хирург работает небольшими инструментами. Если, к примеру, требуется удалить орган (или его часть), и по размеру он больше, чем лапароскопический разрез, орган разрезают на части прямо внутри брюшной полости и извлекают частями.

Разрезы после такой операции небольшие, швов мало, пациент уже в первые сутки после операции может обслуживать сам себя и быстро возвращается к обычной жизни.