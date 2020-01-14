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В Тульской области в двойном ДТП с рейсовым автобусом погиб мужчина

В Тульской области в двойном ДТП с рейсовым автобусом погиб мужчина

Также пострадал пятилетний ребёнок. Он получил травмы, не угрожающие жизни.

На 22-м километре дороги «Новомосковск – Сокольники – Берёзовка» 35-летний водитель автомобиля Skoda, по предварительным данным, не справился с управлением и столкнулся с попутной «Газелью», которая затем врезалась во встречный автобус «ЛиАЗ» двигавшийся по маршруту «Новомосковск – Гремячее».

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте, находившийся в салоне пятилетний ребёнок был госпитализирован.

Руководитель группы по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области Анастасия Фетисова отметила, что ребёнок находился на заднем пассажирском сидении в специальном детском удерживающем устройстве, которое помогло избежать серьёзных травм.

UPD: публикация дополнена 14 января, в 20.55.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:46 +1
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