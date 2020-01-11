Фото: пресс-служба администрации Тулы
Улицы Тулы расчищают от снега более 90 единиц техники
Коммунальщики убирают дороги и тротуары, обрабатывают их антигололедными реагентами.
В Туле расчищают дороги и тротуары, ведется обработка проезжих частей противогололедными реагентами. Как уточняет пресс-служба городской администрации, на уборку дорог направлена 91 единица техники.
В уборке, в том числе, задействованы 45 КДМ. Десять из них работают в поселениях Большой Тулы. На городских тротуарах работают 25 МТЗ со щётками для уборки снега.
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