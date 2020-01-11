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Улицы Тулы расчищают от снега более 90 единиц техники
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Улицы Тулы расчищают от снега более 90 единиц техники

Коммунальщики убирают дороги и тротуары, обрабатывают их антигололедными реагентами.

В Туле расчищают дороги и тротуары, ведется обработка проезжих частей противогололедными реагентами. Как уточняет пресс-служба городской администрации, на уборку дорог направлена 91 единица техники.

В уборке, в том числе, задействованы 45 КДМ. Десять из них работают в поселениях Большой Тулы. На городских тротуарах работают 25 МТЗ со щётками для уборки снега.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:10 +7
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