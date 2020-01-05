Топ-30 лучших фотографий года по версии портала Myslo

Легенда мира моды Карл Лагерфельд признавался: «Что мне нравится в фотографии, так это то, что в ней пойман момент, который ушел навсегда, который невозможно воспроизвести». А известный американский фотограф Имоджен Каннингем говорил: «Которая из моих фотографий самая любимая? Та, которую я собираюсь снять завтра». Как бы там ни было, сегодня мы напомним вам о ярких и запоминающихся событиях ушедшего года в репортажных снимках фотографов нашего портала. И, конечно же, несколько фоторабот - для настроения!



Зимний мотослет в Некрасово. Фото Алексея Пирязева.





Крещенские купания. Фото Алексея Пирязева.





Тульские моржи. Фото Дмитрия Дзюбина.



Эх, прокачусь! В Центральном парке. Фото Дмитрия Дзюбина.



Ишь ты, Масленица! Фото Алексея Пирязева.





Крокусы на Казанской набережной. Фото Алексея Пирязева.



Красотки! Фото Алексея Пирязева.





Звёзды. Фото Дмитрия Дзюбина.





Звёзды. Фото Дмитрия Дзюбина.



Балет в Тульском кремле. Фото Дмитрия Дзюбина.





Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий. Фото Дмитрия Дзюбина.





«Бессмертный полк». Фото Алексея Пирязева.





«Бессмертный полк». Фото Дмитрия Дзюбина.





Салют 9 Мая. Фото Алексея Пирязева.





Выпускники. Фото Алексея Пирязева.





Лето, солнце, пляж! Фото Дмитрия Дзюбина.





Полеты наяву. Фото Алексея Пирязева.



Сирень сводит с ума. Фото Алексея Пирязева.





Тульский зооэкзотариум. Фото Дмитрия Дзюбина.



Тульский зооэкзотариум. Фото Дмитрия Дзюбина.





Тульский зооэкзотариум. Фото Дмитрия Дзюбина.





Тульский зооэкзотариум. Фото Дмитрия Дзюбина.





Наблюдатель. Охранник "белого дома" смотрит, как люди расходятся после салюта на День города. Фото Алексея Пирязева.



Театру моды «Стиль» 30 лет. Фото Алексея Пирязева.





Самые атлетичные. Фото Алексея Пирязева.





Темные личности в Ясной Поляне. Фото Алексея Пирязева.





Фестиваль «Дикая Мята». Фото Алексея Пирязева.





«Театральный дворик». Фото Алексея Пирязева.





Будущие Илоны Маски. Фото Алексея Пирязева.



В ожидании Нового года. Фото Алексея Пирязева.