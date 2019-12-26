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На трассе М-2 под Тулой столкнулись две легковушки
Фото Максима Шипилова

На трассе М-2 под Тулой столкнулись две легковушки

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 26 декабря, примерно на 167-м км автодороги М-2 «Крым» столкнулись два легковых автомобиля.
 
 
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на данный момент информации о пострадавших в результате автоаварии нет.
 
 
Из-за участников ДТП в месте происшествия наблюдалось незначительное затруднение движения. На месте находились сотрудники ГИБДД и два эвакуатора.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:59 +1
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