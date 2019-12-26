На трассе М-2 под Тулой столкнулись две легковушки

Фото Максима Шипилова

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 26 декабря, примерно на 167-м км автодороги М-2 «Крым» столкнулись два легковых автомобиля.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на данный момент информации о пострадавших в результате автоаварии нет.

Из-за участников ДТП в месте происшествия наблюдалось незначительное затруднение движения. На месте находились сотрудники ГИБДД и два эвакуатора.