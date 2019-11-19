Фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Тульской области.
Тульская полиция разыскивает мужчин, которые сломали шлагбаум
Помогите опознать предполагаемых злоумышленников по фото.
Отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Туле разыскивает двух мужчин, которые 9 ноября 2019 года повредили шлагбаум у дома № 79 на пр. Ленина в Туле. Примерное время совершения правонарушения — 6.20 — 6.40.
Приметы подозреваемых:
Первый на вид от 18 до 23 лет, худощавого телосложения, ростом 175-180 см. Волосы волнистые, средней длины. Был одет в серую куртку длиной ниже пояса, под которой была толстовка красного цвета с черным капюшоном, темные штаны, темные кроссовки.
Второй на вид от 18 до 23 лет, среднего телосложения, ростом 170−175 см. Волосы короткие светлые. Был одет в куртку зеленого цвета длиной ниже пояса, с капюшоном, черный джемпер с белыми вставками на рукавах, синие джинсы, темные кроссовки.
Если вы узнали людей на фото, просьба позвонить по телефонам: (4872) 32−46−00, 32−46−02, 31−14−77 либо 8−920−748−30−08.
Другие статьи по темам
Место