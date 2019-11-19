Тульская полиция разыскивает мужчин, которые сломали шлагбаум

Отдел полиции «Центральный» УМВД России по городу Туле разыскивает двух мужчин, которые 9 ноября 2019 года повредили шлагбаум у дома № 79 на пр. Ленина в Туле. Примерное время совершения правонарушения — 6.20 — 6.40.

Приметы подозреваемых:

Первый на вид от 18 до 23 лет, худощавого телосложения, ростом 175-180 см. Волосы волнистые, средней длины. Был одет в серую куртку длиной ниже пояса, под которой была толстовка красного цвета с черным капюшоном, темные штаны, темные кроссовки.

Второй на вид от 18 до 23 лет, среднего телосложения, ростом 170−175 см. Волосы короткие светлые. Был одет в куртку зеленого цвета длиной ниже пояса, с капюшоном, черный джемпер с белыми вставками на рукавах, синие джинсы, темные кроссовки.

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