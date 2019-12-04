В Туле бездомный заживо сгорел в машине, в которой жил

В ночь на 4 декабря очевидцы сообщили в МЧС, что на стоянке рядом с домом № 36 на ул. Пролетарской в Туле горит ГАЗель. На место происшествия направили два пожарных расчета. К моменту их прибытия автомобиль полыхал открытым пламенем.





После тушения в ходе осмотра ГАЗели в ее салоне огнеборцы обнаружили останки человека. По словам жителей соседних домов, погибшему было около 32−37 лет и он жил в автомобиле. Там у него стоял газовый баллон с помощью которого он разогревал себе еду, посуда, столик и импровизированная кровать из лежащего на полу матраца. Судя по внешним признакам, машина вряд ли была на ходу.



Кроме того, огонь повредил Kia и Subaru, которые стояли неподалеку от ГАЗели. Причину возгорания предстоит установить специалистам.