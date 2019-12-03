В Белоусовском парке Тулы появились станции зарядки мобильников

Работает это просто: если у кого-то разрядился телефон во время прогулки по парку, его можно будет на некоторое время подключить к зарядной USB-станции. Удобно, что каждая станция — столбик находится рядом с парковой лавочкой вблизи фонтана.

В парке отмечают, что в летнее время зарядные станции будут пользоваться популярностью у любителей поработать на свежем воздухе.