В Белоусовском парке Тулы появились станции зарядки мобильников
На фонтанной площади ЦПКиО установили 24 столбика со специальными розетками для зарядки различных электронных устройств.
Работает это просто: если у кого-то разрядился телефон во время прогулки по парку, его можно будет на некоторое время подключить к зарядной USB-станции. Удобно, что каждая станция — столбик находится рядом с парковой лавочкой вблизи фонтана.
В парке отмечают, что в летнее время зарядные станции будут пользоваться популярностью у любителей поработать на свежем воздухе.
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