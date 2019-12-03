новости
новости
Регистрация
В Белоусовском парке Тулы появились станции зарядки мобильников

В Белоусовском парке Тулы появились станции зарядки мобильников

На фонтанной площади ЦПКиО установили 24 столбика со специальными розетками для зарядки различных электронных устройств.

Работает это просто: если у кого-то разрядился телефон во время прогулки по парку, его можно будет на некоторое время подключить к зарядной USB-станции. Удобно, что каждая станция — столбик находится рядом с парковой лавочкой вблизи фонтана.

В парке отмечают, что в летнее время зарядные станции будут пользоваться популярностью у любителей поработать на свежем воздухе.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:40 +5
Другие статьи по темам
Событие
зарядки для мобильных в паркеЦПКиОБелоусовский парк
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,4%
В Алексине провалился под лед и утонул рыбак
В Алексине провалился под лед и утонул рыбак
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.