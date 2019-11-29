Под Тулой «Лада Гранта» влетела в стелу с надписью «Добро пожаловать!»

В этом месте на трассе установлена стела с надписью «Узловая. Добро пожаловать!». А с обратной стороны – пожелание счастливого пути.

Как рассказали в УГИБДД по региону, автомобилем «Лада Гранта» управлял 35-летний мужчина. По предварительной информации, он совершил съезд в правый по ходу движения кювет и врезался в стелу.

В результате ДТП пострадал водитель данного транспортного средства, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой: госпитализация не потребовалась. В результате ДТП пострадал водитель данного транспортного средства, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой: госпитализация не потребовалась.

Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.