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Под Тулой «Лада Гранта» влетела в стелу с надписью «Добро пожаловать!»
Фото УГИБДД и из группы «Узловая | Не слухи».

Под Тулой «Лада Гранта» влетела в стелу с надписью «Добро пожаловать!»

Авария произошла 28 ноября в 7.15 на 39-м километре автодороги «Тула – Новомосковск» на территории Киреевского района.

В этом месте на трассе установлена стела с надписью «Узловая. Добро пожаловать!». А с обратной стороны – пожелание счастливого пути.
 
Как рассказали в УГИБДД по региону, автомобилем «Лада Гранта» управлял 35-летний мужчина. По предварительной информации, он совершил съезд в правый по ходу движения кювет и врезался в стелу.
 

В результате ДТП пострадал водитель данного транспортного средства, который после оказания медицинской помощи был отпущен домой: госпитализация не потребовалась.
 
Окончательную причину аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:40 +3
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