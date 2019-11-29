Фото Росгвардии.
В центре Тулы двое пьяных мужчин атаковали новогодние канделябры
Росгвардейцы задержали подозреваемых.
Происшествие случилось в центре Тулы вечером 28 ноября. Двое нетрезвых туляков повалили несколько уличных новогодних светильников на площади Ленина. Их заметил охранник «белого дома» и вызвал наряд Росгвардии.
Заявитель подробно описал нарушителей сотрудникам вневедомственной охраны. Это помогло росгвардейцам быстро задержать двух злоумышленников. Мужчины были пьяны.
Задержанных передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
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