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В центре Тулы двое пьяных мужчин атаковали новогодние канделябры
Фото Росгвардии.

В центре Тулы двое пьяных мужчин атаковали новогодние канделябры

Росгвардейцы задержали подозреваемых.

Происшествие случилось в центре Тулы вечером 28 ноября. Двое нетрезвых туляков повалили несколько уличных новогодних светильников на площади Ленина. Их заметил охранник «белого дома» и вызвал наряд Росгвардии.

Заявитель подробно описал нарушителей сотрудникам вневедомственной охраны. Это помогло росгвардейцам быстро задержать двух злоумышленников. Мужчины были пьяны.

Задержанных передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.

 

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Вандалы разбросали новогодние украшения, Фото: 2
Вандалы разбросали новогодние украшения, Фото: 3
Вандалы разбросали новогодние украшения, Фото: 4
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Вандалы разбросали новогодние украшения, Фото: 6
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:15 +11
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