В центре Тулы двое пьяных мужчин атаковали новогодние канделябры

Фото Росгвардии.

Происшествие случилось в центре Тулы вечером 28 ноября. Двое нетрезвых туляков повалили несколько уличных новогодних светильников на площади Ленина. Их заметил охранник «белого дома» и вызвал наряд Росгвардии.

Заявитель подробно описал нарушителей сотрудникам вневедомственной охраны. Это помогло росгвардейцам быстро задержать двух злоумышленников. Мужчины были пьяны.

Задержанных передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.