В тульском магазине загнанному в угол вору пришлось пройти «сквозь дверь»

Заметившая кражу продавец попыталась заблокировать злоумышленника, и вот что из этого вышло.

28 ноября около 21.00 в продуктовом магазине на ул. Октябрьской, 7 была совершена кража. Торговая точка работает до 22.00, поэтому в зале во время ЧП находилась продавец. Она заметила, что молодой мужчина украл алкогольную продукцию, и решила его задержать до приезда правоохранителей.

Продавец заблокировала входные двери и вызвала сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного по Туле.

Однако загнанный в угол злодей всё же сумел скрыться, разбив стеклянные двери магазина.

Получив приметы злоумышленника, прибывшие на место росгвардейцы выдвинулись на поиск. Вскоре 31-летний подозреваемый был задержан. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.