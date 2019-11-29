новости
новости
Регистрация
В тульском магазине загнанному в угол вору пришлось пройти «сквозь дверь»

В тульском магазине загнанному в угол вору пришлось пройти «сквозь дверь»

Заметившая кражу продавец попыталась заблокировать злоумышленника, и вот что из этого вышло.

28 ноября около 21.00 в продуктовом магазине на ул. Октябрьской, 7 была совершена кража. Торговая точка работает до 22.00, поэтому в зале во время ЧП находилась продавец. Она заметила, что молодой мужчина украл алкогольную продукцию, и решила его задержать до приезда правоохранителей. 

Продавец заблокировала входные двери и вызвала сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного по Туле.

Однако загнанный в угол злодей всё же сумел скрыться, разбив стеклянные двери магазина.

Получив приметы злоумышленника, прибывшие на место росгвардейцы выдвинулись на поиск. Вскоре 31-летний подозреваемый был задержан. Его передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

 

 

 

Галерея
Кража из магазина "Золотой стандарт", Фото: 1
Кража из магазина "Золотой стандарт", Фото: 2
Кража из магазина "Золотой стандарт", Фото: 3
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:21 +6
Другие статьи по темам
Событие
кражамагазинРосгвардия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой «Лада Гранта» влетела в стелу с надписью «Добро пожаловать!»
Под Тулой «Лада Гранта» влетела в стелу с надписью «Добро пожаловать!»
Туристы совершили более 2 тысяч аудиопрогулок по Туле
Туристы совершили более 2 тысяч аудиопрогулок по Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.