Тульский музей изобразительных искусств отметил 100-летний юбилей

Это один из ведущих региональных музеев России.

В его фондах — свыше 25 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного творчества. Это работы выдающихся русских художников и мастеров западно-европейского искусств.

Основой коллекции музея послужили собрания дворянских усадеб Бобринских, Гагариных, Голицыных, Раевских, крупных российских коллекционеров.

Гостям праздника провели экскурсии по выставкам «Дары музею» и «Шедевры Тульского музея изобразительных искусств». Экспозиция «Дары музею» включает в себя произведения российских художников XX века, которые поступили в музейное собрание в разные годы от Минкульта РФ. , Союза художников России, знаменитых художников и их наследников.

Посетители увидели работы Петра Кончаловского, Аристарха Лентулова, Александра Шевченко, Зураба Церетели, Порфирия Крылова, Александра Куприна, Евсея Моисеенко, Бориса Угарова и многих других.

На экскурсии «Шедевры Тульского музея изобразительных искусств» представили 21 произведение живописи, выполненное известными русскими и западноевропейскими художниками XVII—XX вв. Посетители увидели картины Доменико Фетти, Якопо Бассано, Бориса Кустодиева, Станислава Жуковского и многих других. Эти произведения легли в основу коллекции музея на раннем этапе ее формирования.

Поздравление в адрес коллектива музея направил Министр культуры РФ Владимир Мединский. В нем, в частности, говорится:

- Ваш музей по праву считается одним из лучших художественных музеев страны. За вековую историю стараниями его сотрудников удалось собрать богатую коллекцию русской и западно-европейской живописи, многочисленных предметов искусства. Особо отмечу, что практически ни один крупный выставочный проект, проводимый ведущими музеями России, в том числе за рубежом, не обходится без шедевров, хранящихся здесь.

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

- Музей продолжает развиваться: коллекция пополняется. В прошлом году проведён капитальный ремонт, организованы новые программы для посетителей, до конца года будет установлена современная система охраны музейных ценностей. Важнейший этап развития нашего музея — создание нового, современного фондохранилища. Его строительство начнется уже в следующем году. Эту нашу инициативу поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин.

Алексей Дюмин поблагодарил меценатов, которые провели капитальный ремонт здания, обеспечивают его необходимым оборудованием, а также коллектив за высокий профессионализм, творческий подход, преданность делу.

Глава региона передал в дар мраморный бюст римской богини работы итальянского мастера конца XVIII века, а также вручил региональные награды отличившимся сотрудникам.



Почетной грамотой губернатора Тульской области награждена Марина Кузина, заместитель генерального директора музея, чья жизнь неразрывно связана с искусством.

На торжественном мероприятии гостям презентовали проект виртуальной реальности «Обзорная экскурсия 360». Теперь в специальных VR-очках посетители музея смогут познакомиться с коллекцией. Проект будет интересен и тем, кто любит новые технологии, и тем, кто из-за ограничений по здоровью не может самостоятельно прийти в музей.

Наша справка

Тульский областной художественный музей был открыт в 1919 году, но коллекция начала формироваться еще раньше. В 1884 году при тульской епархии был образован музейный фонд, получивший название Древлехранилище, а в 1902 году переименован в Палату древностей.

В 1964 году по проекту тульского архитектора П. Зайцева было построено здание музея. Сюда перевезли коллекцию, которая хранилась в Дворянском собрании. Общая площадь музея - более трех тысяч кв. м.

В настоящее время его уникальная коллекция насчитывает более 25 тысяч произведений. В основной экспозиции - тысяча уникальных экспонатов. В ней представлены все виды искусства: живопись, графика, скульптура, мебель, народное и декоративно-прикладное искусство.