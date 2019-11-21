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Момент ДТП с «дрифтующим» тульским трамваем попал на видео

Момент ДТП с «дрифтующим» тульским трамваем попал на видео

К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Напомним, днем 21 ноября в Туле на пересечении улиц Советской и Коминтерна произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «Мицубиси ASX».
 
По словам женщины – водителя машины, она выезжала с прилегающей территории и остановилась пропустить трамвай. Последний, предположительно, слишком резво вошел в поворот, в результате чего его заднюю колесную пару вынесло с рельсов прямо на автомобиль.
 
Момент ДТП попал на запись камеры наблюдения ТК «Подкова». И видео подтверждает слова водителя автомобиля.
 
К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
 

 

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ДТП с трамваем в Туле, Фото: 1
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 2
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 3
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 4
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 5
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 6
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 7
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 8
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 9
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 10
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 11
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 12
ДТП с трамваем в Туле, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:58 +12
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