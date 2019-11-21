Момент ДТП с «дрифтующим» тульским трамваем попал на видео
К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
Напомним, днем 21 ноября в Туле на пересечении улиц Советской и Коминтерна произошло ДТП с участием трамвая и автомобиля «Мицубиси ASX».
По словам женщины – водителя машины, она выезжала с прилегающей территории и остановилась пропустить трамвай. Последний, предположительно, слишком резво вошел в поворот, в результате чего его заднюю колесную пару вынесло с рельсов прямо на автомобиль.
Момент ДТП попал на запись камеры наблюдения ТК «Подкова». И видео подтверждает слова водителя автомобиля.
К счастью, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
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