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Оторвал бампер и скрылся: в Туле разыскивают очевидцев ДТП

Оторвал бампер и скрылся: в Туле разыскивают очевидцев ДТП

ДТП случилось в Центральном переулке.

Туляк Сергей Зернов разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 19 ноября. По словам мужчины, с девяти утра его «Дэу Нексия» была припаркована возле дома №7 в Центральном переулке (возле «Октавы» и магазина «Ситилинк»). Когда Сергей вернулся, то увидел, что автомобиль уже без бампера.

– Сотрудники магазина говорят, что моя машина была повреждена уже с 13.00. Прошу откликнуться очевидцев ДТП, — говорит Сергей.

Если у вас есть информация по данному факту, сообщайте в редакцию Myslo по телефону 57-07-07 или напишите в нашу группу ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:00 +5
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