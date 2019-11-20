Оторвал бампер и скрылся: в Туле разыскивают очевидцев ДТП

Туляк Сергей Зернов разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло 19 ноября. По словам мужчины, с девяти утра его «Дэу Нексия» была припаркована возле дома №7 в Центральном переулке (возле «Октавы» и магазина «Ситилинк»). Когда Сергей вернулся, то увидел, что автомобиль уже без бампера.

– Сотрудники магазина говорят, что моя машина была повреждена уже с 13.00. Прошу откликнуться очевидцев ДТП, — говорит Сергей.

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