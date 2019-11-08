В Туле полицейские поймали серийного домушника

В Туле сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирных кражах. По предварительным данным, преступник обокрал не менее восьми квартир в областной столице.

– Для раскрытия преступлений были задействованы все подразделения органов внутренних дел Тулы. Полицейские проверяли имевшуюся оперативную информацию, изучали следы, обнаруженные на местах происшествий, отрабатывали различные версии, выдвигавшиеся на основе имеющихся сведений, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемым оказался 44-летний неработающий ранее судимый житель Орла. Мужчина задержан и признался в содеянном.

Предположительно, домушник залезал в квартиры, отжав пластиковое окно. Преступник забирал деньги, драгоценности и другие ценные вещи, которые мог унести с собой и в дальнейшем свободно сбыть.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Устанавливаются все детали преступлений, в том числе и нанесенный жертвам ущерб.