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Где в Туле не будет электричества 7 ноября

Где в Туле не будет электричества 7 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Мосина, 21, 19,
  • ул. Коминтерна, 18,
  • ул. Штыковая, 41, 43, 45, 47, 49-а,
  • ул. Комсомольская, 20,
  • ул. Демидовская, 179, 179-а,
  • ул. Октябрьская, 80-а,
  • Венёвское шоссе, 4,
  • ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.),
  • ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • ул. Глухополянская, 4, 6,
  • ул. Бородина, 2, 4, 6,
  • ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 13-37 (нечётн.), 28-а, 28-б,
  • пер. Краснодонцев, 10, 12,
  • ул. Осипенко, 13, 14,
  • ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.),
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 3-а, 5, 7,
  • Хомяковские проезды,
  • п. Дачный: ул. Новая, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а,
  • ул. Зелёная, 1-11,
  • ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • п. Угольный: ул. Садовая, 20-38 (чётн.), 23-65 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 14-30,
  • п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:47 +1
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