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В Донском полицейские задержали серийного угонщика

В Донском полицейские задержали серийного угонщика

Местный житель угонял из дворов легковушки и катался по области.

Полицией в Донском задержан местный житель, подозреваемый в совершении серии автоугонов в Киреевском и Кимовском районах, а также на территории Донского. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник угонял отечественные легковушки, припаркованные во дворах жилых домов и ездил по соседним городам.

При проведении оперативных мероприятий, проведённых оперативниками уголовного розыска отделов МВД в Донском, Кимовске и Киреевске, а также сотрудниками областного УМВД, удалось вычислить.

Предполагаемый угонщик был выявлен и доставлен для разбирательства. Проверяется его причастность к серии краж из гаражей и других помещений. Возбуждены и расследуются уголовные дела, продолжается выяснение всех обстоятельств противоправных действий задержанного.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:28 +3
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