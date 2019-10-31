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Тульские омоновцы провели для старшеклассников «День призывника»
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские омоновцы провели для старшеклассников «День призывника»

Силовики рассказали ребятам об особенностях своей службы и показали, как работает подразделение на практике.

В рамках профессионального ориентирования и допризывной подготовки сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области рассказали будущим защитникам Родины о порядке поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии России, о службе в Росгвардии, о вакансиях и требованиях к кандидатам, показали тематические учебные фильмы.

Гости увидели современные образцы вооружения и техники, применяемые при выполнении служебно-боевых задач. Кинолог со своим четвероногим помощником показал, как служебная собака ищет взрывное устройство. Большой интерес у подростков вызвал автомобильный комплекс для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс».

Взрывотехники рассказали о новинках, поступивших на вооружение в инженерно-техническую группу, а также о мерах безопасности при обнаружении бесхозных предметов.

Сотрудники вневедомственной охраны продемонстрировали задержание преступника, а в конце встречи выпускники посетили мультимедийный тир и психологическую полосу – коридор с комнатами, в которых моделируются различные психоэмоциональные ситуации.

– Подобные встречи юношей допризывного возраста с офицерами силовых структур очень важны. Молодые люди должны брать пример со старшего поколения, чтобы стать достойными защитниками Отечества. Наша задача – заинтересовать ребят, отслуживших в армии, дать им необходимую информацию для дальнейшего прохождения службы в Росгвардии, – отметила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Тульской области подполковник Ольга Асцатурова.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:12 0
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