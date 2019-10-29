Тамаре Головиной присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами» от 28 октября 2019 года № 525.

За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Молодой и К» Головиной Тамаре Александровне.

Тамару Александровну поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo присоединяется к поздравлениям в адрес коллеги!

Также за заслуги в обеспечении государственного надзора в области промышленности и энергетической безопасности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден руководитель Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Челенко Василий Георгиевич.