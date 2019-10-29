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Тамаре Головиной присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»

Тамаре Головиной присвоено почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации»

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами» от 28 октября 2019 года № 525.

За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации» присвоено генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Молодой и К» Головиной Тамаре Александровне.

Тамару Александровну поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo присоединяется к поздравлениям в адрес коллеги!

Также за заслуги в обеспечении государственного надзора в области промышленности и энергетической безопасности медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден руководитель Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Челенко Василий Георгиевич.

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