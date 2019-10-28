В Туле напротив здания УМВД перевернулся кроссовер

ДТП произошло на повороте на ул. Жаворонкова.

Утром 28 октября в Туле на проспекте Ленина на повороте на улицу Жаворонкова произошло ДТП с участием кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross и легкового автомобиля Toyota Avensis.

По словам женщины-водителя Mitsubishi, она пересекала проспект по ул. Жаворонкова на зеленый сигнал светофора, а второй автомобиль, следуя по проспекту по направлению к Зеленстрою, не пропустил ее.

В результате бокового удара Mitsubishi опрокинулся на крышу. В ДТП пострадала женщина водитель Toyota. Она доставлена в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, городской службы спасения и ГИБДД. На момент публикации новости наблюдается незначительное затруднение движения к Зеленстрою.

Причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.