В Туле напротив здания УМВД перевернулся кроссовер
ДТП произошло на повороте на ул. Жаворонкова.
Утром 28 октября в Туле на проспекте Ленина на повороте на улицу Жаворонкова произошло ДТП с участием кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross и легкового автомобиля Toyota Avensis.
По словам женщины-водителя Mitsubishi, она пересекала проспект по ул. Жаворонкова на зеленый сигнал светофора, а второй автомобиль, следуя по проспекту по направлению к Зеленстрою, не пропустил ее.
В результате бокового удара Mitsubishi опрокинулся на крышу. В ДТП пострадала женщина водитель Toyota. Она доставлена в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, городской службы спасения и ГИБДД. На момент публикации новости наблюдается незначительное затруднение движения к Зеленстрою.
Причину ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.