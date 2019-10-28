Тульский школьник купил машину и сразу попал в ДТП
16-летний парень протаранил два автомобиля.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали происшествия на ул. М. Мазая в Туле. По предварительным данным, 25 октября подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2112, совершил ДТП.
- При установлении обстоятельств случившегося полиция получила предварительные данные, что несовершеннолетний водитель находился за рулем заведомо без права управления автомобилем, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Выяснилось, что в день происшествия 16-летний школьник купил машину через сайт бесплатных объявлений.
Сразу после покупки парень поехал на своей «двенашке» в сторону ул. М. Мазая, где он впоследствии протаранил два авто.
Госавтоинспекция составила протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ.
Кстати, подробно об этом происшествии написала очевидица в Инстаграм. Прочитать можно здесь.