Тульский школьник купил машину и сразу попал в ДТП

Фото: @tula71.ru.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют детали происшествия на ул. М. Мазая в Туле. По предварительным данным, 25 октября подросток, управляя автомобилем ВАЗ-2112, совершил ДТП.

- При установлении обстоятельств случившегося полиция получила предварительные данные, что несовершеннолетний водитель находился за рулем заведомо без права управления автомобилем, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Выяснилось, что в день происшествия 16-летний школьник купил машину через сайт бесплатных объявлений.

Сразу после покупки парень поехал на своей «двенашке» в сторону ул. М. Мазая, где он впоследствии протаранил два авто.

Госавтоинспекция составила протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Кстати, подробно об этом происшествии написала очевидица в Инстаграм. Прочитать можно здесь.