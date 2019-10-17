В Щекино автомобиль «Ауди» сбил школьницу

Фото УГИБДД по Тульской области.

16 октября в 16.50 в Щекино на улице Юбилейной 23-летний водитель автомобиля «Ауди 80» сбил несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 13-летняя девочка переходила дорогу слева направо по ходу движения транспорта.

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадавшая госпитализирована с различными травмами.