Фото УГИБДД по Тульской области.
В Щекино автомобиль «Ауди» сбил школьницу
Девочка госпитализирована.
16 октября в 16.50 в Щекино на улице Юбилейной 23-летний водитель автомобиля «Ауди 80» сбил несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 13-летняя девочка переходила дорогу слева направо по ходу движения транспорта.
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадавшая госпитализирована с различными травмами.
Другие статьи по темам
Место
Прочее
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России