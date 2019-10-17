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В Щекино автомобиль «Ауди» сбил школьницу
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Щекино автомобиль «Ауди» сбил школьницу

Девочка госпитализирована.

16 октября в 16.50 в Щекино на улице Юбилейной 23-летний водитель автомобиля «Ауди 80» сбил несовершеннолетнего пешехода. По предварительной информации, 13-летняя девочка переходила дорогу слева направо по ходу движения транспорта.
 
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что пострадавшая госпитализирована с различными травмами.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:37 +1
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