В Туле стартовал турнир по боксу «Мемориал Романа Жабарова»

Фото Федерации бокса Тульской области.

В нем принимают участие более 180 спортсменов.

16 октября в Туле в спортивной школе «Металлург» стартовал XII межрегиональный турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова. Об этом сообщает региональная Федерация бокса.

В этом году награды оспаривают более 180 спортсменов, представляющих девять российских регионов. За победу будут бороться юноши 13-14 и 15-16 лет, а также юниоры 17-18 лет.

Сборная Тульской области — самая многочисленная. Наш регион представляют более 60 спортсменов.

В первый день на ринг вышли 24 тульских боксера. В активе наших ребят уже десять побед!

Предварительные поединки в четверг и пятницу будут начинаться в 14.00, а финальные бои в субботу, 19 октября, начнутся в 11.00.